Usl, Tiziano Trevisan diventa dirigente giornalista

L'Usl della Valle d'Aosta assume un dirigente amministrativo giornalista andandolo a pescare da una graduatoria concorsuale dell'azienda ospedaliera Santi Antonio e Biagio e Cesare Arrigo di Alessandria. Il giornalista, che verrà assegnato alla struttura 'Comunicazione e Urp', è Tiziano Trevisan, già attualmente impiegato nella Usl VdA.

L'Usl valdostana ha sfruttato un articolo della Finanziaria 2004 (legge 24 dicembre 2003, n. 350) che, come si legge nella delibera firmata dal commissario Massimo Uberti, "prevede la possibilità per le pubbliche amministrazioni, prima di indire nuovi concorsi, di utilizzare le graduatorie di pubblici concorsi approvate da altre amministrazioni, previo accordo fra le amministrazioni interessate". Dopo aver preso atto che la candidata classificatasi al terzo posto della graduatoria ha rinunciato alla proposta di assunzione a tempo determinato, ci si è rivolti al candidato classificatosi al quarto posto, Tiziano Trevisan, che ha accettato. L'assunzione è ora subordinata "all'accertamento di idoneità dell'interessato" e "la data di decorrenza della stessa sarà fissata in sede di sottoscrizione del relativo contratto individuale di lavoro".