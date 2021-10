Sanità: Tripodi, quadro preoccupante ma non inaspettato

"Il quadro descritto dal pm Luca Ceccanti nelle inchieste sulla sanità valdostana è preoccupante, ma non si può di certo dire che sia, in qualche modo, inaspettato.

Una riflessione è doverosa: il fatto che non siano stati commessi reati non può essere una scusante sufficiente per sorvolare". E' quanto dichiara la deputata valdostana Elisa Tripodi, vicepresidente del gruppo del Movimento 5 stelle alla Camera, in merito alle recenti inchieste sulla sanità valdostana.

"Una valutazione in merito, sia alla poca trasparenza e sia 'sulle inopportune invasioni di campo tra la sfera politica e amministrativa', è doverosa - prosegue - da parte della Giunta e del Consiglio Regionale. La carica di Assessore regionale investe la persona che la ricopre di oneri e onori: queste condotte sicuramente non possono essere definite di certo "onorevoli" e, altrettanto poco onorevole deve considerarsi l'accettazione desolante di queste prassi che, ahimè, sono ben radicate nel tessuto amministrativo e sociale valdostano".

"Il primo cambiamento culturale che si può fare - conclude - parte soprattutto da noi: non avvallando con il silenzio i comportamenti di chi, in virtù del ruolo che svolge, elargisce favori e favoritismi, in barba a ciascun principio di salvaguardia di parità di trattamento".