Sanità: Tavolo Pcp, c'è sconcerto ora giunta chiarisca

Il Tavolo di coordinamento di Pcp esprime "vivo sconcerto" per l'esito delle indagini sulla Sanità valdostana e "la sua più viva preoccupazione riguardo al quadro che è stato delineato dagli inquirenti, pur in assenza di reati penali accertati".

Secondo l'organismo, lo stesso che nei giorni scorsi ha chiesto ai consiglieri regionali di Pcp di uscire dalla maggioranza ottenendo l'adesione a questa richiesta da parte di 2 elette su 7, "il sistema che si è creato, 'desolante', fatto di 'clientelismo, pressapochismo e favoritismo' come si legge nella richiesta di archiviazione da parte della Procura, e permeato di interessi personalistici sostenuti sia a livello politico che amministrativo, è assolutamente deprecabile e non può che essere rigettato con forza".

Per il tavolo di Pcp "non rassicura per nulla la mancanza di reati certificati da parte della Magistratura: da un punto di vista del metodo e della responsabilità delle Istituzioni, nonché etico e morale, non possono esserci opacità e comportamenti riportati dalle autorità giudiziarie" e "per questo chiediamo che ci sia una presa di posizione istituzionale forte e si faccia al più presto chiarezza all'interno dell'Amministrazione".