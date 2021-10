Sanità: crescono liste attesa, 200 giorni per visita neurologica

Il primo posto disponibile per una visita neurologica all'ospedale di Aosta è fra 200 giorni. È riportato sul portale dell'Usl relativo ai tempi di attesa per prime visite ed esami strumentali e pubblicati mensilmente.

Tempi record anche per sottoporsi a una ecografia completa dell'addome in ospedale: non prima di 139 giorni, così come un'ecografia tiroidea. Il primo posto per una visita diabetologica è fra 52 giorni mentre per una visita in chirurgia vascolare è fra 48 giorni. Per una visita dermatologica i tempi vanno dai 61 giorni per essere visti ad Aosta, fino agli 87 di Donnas. Questi alcuni dei tempi di attesa più lunghi segnalati su sito dell'Usl.