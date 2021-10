Sanità: Aggravi, non si può far finta di nulla

"Non è forse il caso che l'Amministrazione faccia chiarezza al suo interno nell'interesse dei propri utenti e della credibilità dell'Usl, pur a fronte della mancanza di reati così come appurato dalle Autorità competenti? Non credo che si possa fare finta di nulla, perché quando si parla di Pubblica Amministrazione - ancor di più oggi - anche nel metodo e nei processi aziendali non possono mai venire meno i principi di efficienza, economicità delle scelte, terzietà delle valutazioni e trasparenza degli atti adottati".

Lo scrive sul suo blog il consigliere regionale Stefano Aggravi (Lega Vda), in merito alle recenti inchieste sulla sanità valdostana, aggiungendo: "Credo, invece, che l'Istituzione debba approfondire certi passaggi, note vicende, ruoli e responsabilità nel suo primo interesse e di quello di tutta l'utenza finale. Non può esserci ombra di dubbio alcuna sulle modalità di 'governo' e di spesa della Sanità pubblica. Il fatto che non siano stati riscontrati reati è senza dubbio positivo, ma c'è dell'altro su cui è necessario fare le dovute considerazioni".