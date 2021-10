Rai, Tgr Valle d'Aosta sbarca sul web

Si arricchisce l'offerta informativa della Tgr Rai della Valle d'Aosta: dalle 14 di venerdì 29 ottobre la testata regionale - caporedattore Alessandra Ferraro - sbarca sul web. L'indirizzo è www.tgr.rai.it/vda.

"Sul sito - si legge in una nota - troveranno spazio in primo piano i servizi del telegiornale e delle rubriche. Al navigatore saranno offerti inoltre approfondimenti tematici, con un focus sulla cronaca e, in particolare, sull'evoluzione dell'emergenza Covid. Spazio anche alle specificità della Regione, con sezioni dedicate alla montagna e all'alta quota, declinata tra natura, sport, scoperta dei territori, ma anche all'agricoltura, all'allevamento e all'ambiente. Non mancherà un contenitore delle interviste alle personalità più significative per la Valle, e un'area destinata a valorizzare gli eventi culturali in corso. In evidenza infine una sezione speciale volta a raccogliere i reportage sulla francofonia e sui progetti alpini transfrontalieri".

Il sito, inoltre, darà a tutti la possibilità di condividere i servizi sui profili social Twitter, Facebook, e su Whatsapp.

Continuerà ad essere attivo anche l'account Twitter della Tgr Valle d'Aosta.