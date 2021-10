Incendio distrugge un fienile a Roisan

I vigili del fuoco hanno lavorato tutta la notte per spegnere un incendio che ha distrutto un fienile a Roisan, in località Baravex. Nessuno è rimasto ferito.

L'allarme è stato dato poco dopo mezzanotte e mezza dai carabinieri, che hanno visto le fiamme dal lato opposto della vallata. Sul posto, oltre ai vigili del fuoco professionisti anche i volontari. Ancora da chiarire le cause del rogo.