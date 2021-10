Gimbe, 16% personale scolastico Vda non è vaccinato contro Covid

Il 16% del personale scolastico operante in Valle d'Aosta non ha ricevuto nemmeno una dose di vaccino contro il Covid-19 (media italiana del 6,3%). E' quanto si legge nel report "Sicurezza Covid-19 nelle scuole: dalle evidenze scientifiche al real world" realizzato dalla Fondazione Gimbe. In Valle d'Aosta la popolazione tra i 12 e i 19 anni che non ha ricevuto nessuna dose di vaccino è pari al 34,8% (media Italia 27,3%).