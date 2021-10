Sanità: Fdi, sconcerta disinteresse opinione pubblica

"Ci sconcerta e ci preoccupa il disinteresse dell'opinione pubblica, a cui sembra ormai che tutto in Valle d'Aosta possa essere possibile e alla fine, oltre che essere consentito dalla Legge, sia anche tollerato da tutti i cittadini che sembrano ormai rassegnati a subire senza più reagire". Lo scrive, in un post su facebook, Fratelli d'Italia Valle d'Aosta in merito alla richiesta di archiviazione chiesta dalla procura per alcune inchieste, tra cui quella della cosidetta 'Parentopoli all'Usl'.

"Fin dall'inizio della vicenda delle assunzioni interinali che noi abbiamo sollevato per primi di fronte alla pubblica opinione - si legge - abbiamo sempre detto e ribadito che il nostro giudizio pesantemente negativo fosse unicamente incentrato sull'inopportunità politica di certe condotte senza entrare in campi che non ci competono. Nella richiesta di archiviazione proposta dalla Procura di Aosta sono emerse dalle indagini compiute e scritte nero su bianco dai giornali delle plurime condotte disdicevoli definite come 'sconcertanti e frutto di una gestione clientelare e fatta di raccomandazioni con spiccata tendenza a gestire l'azienda sanitaria in maniera domestica'.

Avendo avuto modo di vederlo all'opera e avendolo misurato ben oltre quello che vuole apparire, non ci stupiamo affatto che l'Assessore alla Sanità non abbia un sussulto di dignità e rassegni sua sponte le dimissioni per evidenti motivi di opportunità politica".

"Non ci sorprende più di tanto l'atteggiamento silente di una maggioranza che per decenza dovrebbe chiedere a Barmasse di fare un immediato passo indietro - conclude Fratelli d'Italia - così come quello di un'opposizione che, di fronte all'emersione dei fatti, dovrebbe fare altrettanto ma se ne guarda bene per non disturbare il manovratore in un clima di consociativismo insopportabile".