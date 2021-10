Sanità: Adu chiede dimissioni assessore Barmasse

Adu chiede le dimissioni dell'assessore regionale alla sanità, Roberto Barmasse, a seguito della richiesta di archiviazione di alcune inchieste della procura che lo hanno riguardato direttamente. "A giugno avevamo evidenziato, in beata solitudine, le indagini della Procura - si legge in una nota - nei confronti dell'assessore Barmasse riguardo alle assunzioni 'saltalafila', l'operazione chirurgica per un parente di un consigliere in un periodo in cui tutti gli interventi non salvavita erano stati rimandati, nonché la faccenda dei 'furbetti' del vaccino.

Ribadiamo che la guida Barmasse è fallimentare: la gestione pandemica tutta stop and go e la sciagurata decisione di costruire l'ospedale nuovo a fianco e sulle macerie di quello vecchio ne sono gli esempi più eclatanti".

"Oggi si è conclusa - si legge ancora - l'indagine della Procura: nessun rinvio a giudizio, nessun reato commesso.

Tuttavia il pm sottolinea 'poco trasparenti e inopportune invasioni di campo' tra la sfera politica e amministrativa, e ancora: gestione della sanità pubblica all'insegna di 'pressapochismo, clientelismo e favoritismo'; 'esigenze di tutela di interessi personalistici'; il personale interinale nominato violando 'il doveroso presidio di salvaguardia minima' della parità di trattamento".