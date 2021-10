Covid: violato restrizioni, multate titolari bar P.S.Martin

Il giudice monocratico di Aosta, Marco Tornatore, ha condannato a 200 euro di ammenda ciascuna Katia Bertero e Francesca Pistone, le titolari dei due bar di Pont- Saint-martin che non avevano rispettato il provvedimento di chiusura delle loro attività emesso dal presidente della Regione per contrastare la pandemia da Covid-19. L'accusa aveva chiesto 3 mesi e 15 giorni di carcere, oltre a ,650 euro di ammenda.

I fatti contestati risalgono a gennaio, quando le due titolari del bar Lys e bar Bivio avevano tenuto aperto il locale oltre le 18, violando le restrizioni. A entrambe erano poi state notificate le ordinanze di chiusura dei locali, dopo che i militari avevano riscontrato reiterate violazioni alle disposizioni anti-Covid. Provvedimenti che non avevano rispettato e per cui sono finite a processo.

Per il difensore, Michele Stravato "le due imprenditrici hanno tenuto aperto non per violare le restrizioni ma per necessità: avevano bisogno di lavorare altrimenti sarebbero fallite".