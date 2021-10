Covid: Aosta, portale per prenotazione tamponi in farmacie

Da domani sarà attivo il "portale tamponi" per prenotare i test antigenici rapidi nelle farmacie comunali di Aosta 2 di corso Ivrea e 4, di via Dalla Chiesa. "Il portale, raggiungibile attraverso i siti web www.apsaosta.it e www.farmaciecomunaliaosta.it, consentirà la prenotazione di massimo 40 tamponi al giorno, a frazioni di 10 minuti l'uno dall'altro", spiegano dal Comune. Il costo è di 15 euro per gli adulti e 8 euro per i minori. Il servizio sarà attivo fino al 31 dicembre.