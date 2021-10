Condannata per stalking, chiesto divieto dimora per 86enne

La procura di Aosta ha chiesto il divieto di dimora dal comune di Aosta per Teresa Baudino, di 86 anni, accusata di stalking nei confronti della vicina di casa.

Ormai da anni, l' anziana 'tormenta' la vicina del piano di sopra tanto che a maggio era stata condannata a 13 mesi di carcere. Nonostante la pena inflittale, ha continuato nei suoi comportamenti, chiamando i carabinieri per denunciare rumori molesti inesistenti provenienti dall'appartamento della vicina, oltre ad apostrofarla con frasi ingiuriose sulle sue origini meridionali.

Negli ultimi giorni, inoltre, la procura ha chiesto il divieto di avvicinamento per due uomini di 45 anni e 20 anni, accusati di atti persecutori nei confronti dell'ex conviventi.

Continuavano a messaggiare e minacciare le loro ex che esasperate hanno presentato denuncia. Divieto di avvicinamento anche per una ventenne della bassa Valle che la luglio tormentava una sua ex amica: appostamenti sotto casa, con musica a tutto volume, oppure fuori del negozio in cui lavora.