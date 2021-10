La prima settimana di novembre inizierà la somministrazione delle terze dosi di vaccino anti Covid-19 per gli operatori sanitari. L'Usl finirà di programmare le liste entro pochi giorni. Si inizierà con i dipendenti dell'Usl (1800), che saranno sottoposti a vaccino direttamente in ospedale. Seguiranno gli operatori sanitari "non aziendali", come i medici di famiglia, i dentisti, i sanitari che lavorano in altre strutture, che saranno vaccinati nei poli sul territorio.