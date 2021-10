Criminalità: classifica Sole 24 ore, Aosta è meno sicura

Aosta passa dall'85/o al 70/o posto della classifica generale sull'indice di criminalità stilata dal Sole 24 Ore. La ricerca è stata pubblicata oggi. Le denunce in Valle d'Aosta sono state 3.150,0 (2.509,9 ogni 100 mila abitanti). Al primo posto della classifica la provincia di Milano, con 159,613,0 denunce (4.866,3 ogni 100 mila abitanti), ultima, al 106° posto Oristano con 2.582,0 (1.654,3).

Rispetto ai singoli reati, la Valle d'Aosta è al 19/o posto per denunce di tentati omicidi (3) e al 16/o posto per quelle di lesioni dolose (139). Si piazza al 43/o posto per denunce di danneggiamenti (428) e al 50/o per denunce di truffe informatiche e frodi (508) e al 16/o posto per denunce di rapine in esercizi commerciali (8).

A livello nazionale si confermano le criticità legate alla sicurezza nelle grandi aree metropolitane, tutte nelle prime 20 province della classifica.