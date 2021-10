Precipita su Cervino, morto sloveno

Un alpinista sloveno di 30 anni è morto oggi pomeriggio sul versante svizzero del Cervino. E' precipitato per oltre mille metri in un crepaccio. Le operazioni di recupero della salma sono affidate ai soccorritori elvetici.

L'incidente è avvenuto poco prima delle 15,30, a 4.300 metri di quota.

L'alpinista era con un compagno di cordata, recuperato illeso dal Soccorso alpino valdostano. I due erano in fase di salita e stavano procedendo slegati. Le operazioni di recupero del corpo sono complesse, in quando è finito in un crepaccio terminale difficile da raggiungere.