Dà fuoco alla serra nel giardino dell'ex moglie, arrestato

(ANSA) - AOSTA, 23 OTT - I carabinieri hanno arrestato per aver violato il divieto di avvicinamento all'ex moglie un aostano di 58 anni.

L'uomo si era recato a casa della ex e ha dato fuoco a una piccola serra e a una catasta di legno nel suo giardino. A chiamare il 112 è stata la figlia della coppia. L'uomo è stato rintracciato poco dopo dai militari, che lo hanno arrestato con l'accusa di incendio doloso, violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa e resistenza a pubblico ufficiale.

Sul posto sono intervenuti anche i vigili de fuoco per spegnare il rogo. (ANSA).