Regione: scissione Pcp, primo confronto ma fumata nera

Nessuna soluzione in vista in casa Pcp. L'incontro tenutosi ieri nel tardo pomeriggio che messo attorno a un tavolo i sette consiglieri di Progetto Civico Progressista e i rappresentanti delle forze politiche che fanno parte dell'aggregazione è stato meramente interlocutorio e i partecipanti hanno deciso di riaggiornarsi all'inizio della settimana prossima. La questione ruota attorno alla spaccatura che si è creata con l'annuncio delle consigliere Chiara Minelli e Erika Guichardaz di lasciare, dopo quanto emerso dall'Assemblea Pcp, la maggioranza regionale e su come gestire a livello formale la scissione del gruppo consiliare, al momento ancora unico.