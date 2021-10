Si è svolta oggi l'autopsia su Pino Betemps, di 72 anni, di Saint-Christophe, trovato martedì mattina nella cantina della sua abitazione con una corda intorno al collo. I periti nominati dalla procura, che ha aperto un fascicolo per omicidio a carico di ignoti, dovranno chiarire le cause del decesso: se si è trattato di un suicidio o di un omicidio. I primi rilievi potrebbero già essere depositati in procura domani mattina, la relazione finale, invece nelle prossime settimane.