Commercio: Terziario, cresce fiducia imprese in Vda

"Tra aprile e settembre 2021 si è registrata una forte ripresa della fiducia delle imprese del terziario della Valle d'Aosta circa l'andamento dell'economia italiana. Il sentiment degli operatori è tornato a sfiorare i livelli pre-pandemici". Emerge dalla ricerca sulle imprese del terziario della Valle d'Aosta, realizzata da Confcommercio Valle d'Aosta in collaborazione con Format Research.

Un'impennata della fiducia che prescinde "dalla percezione dell'evoluzione della pandemia Covid-19: resta maggioritaria la quota di coloro che ritengono che la crisi sanitaria non sia stata ancora superata, ma questo non sembra influire più di tanto sulla ripresa economica che ormai pare certa".

Non a caso "migliora ancora il giudizio degli imprenditori del terziario della Valle d'Aosta circa la gestione dell'emergenza Covid-19 da parte del Governo centrale a guida Draghi. In questo quadro, continua a salire la fiducia anche circa l'andamento della propria impresa. Dopo il rimbalzo tecnico degli ultimi mesi, si prevede un rallentamento della dinamica di crescita dell'indicatore entro fine anno, che comunque continuerà ad essere positivo".