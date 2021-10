Tour Claudio Baglioni fa tappa a Saint-Vincent

Claudio Baglioni 'live' in Valle d'Aosta. Il concerto è in programma il 15 febbraio 2022 (ore 21) al Palais di Saint-Vincent. L'appuntamento con il cantautore romano rientra nell'ambito del tour "Dodici note Solo" che prevede 50 date nei teatri lirici e di tradizione più prestigiosi del Belpaese (a partire dal 24 gennaio).

Sul palco "Baglioni, la voce, il pianoforte e altri strumenti, con le composizioni più preziose del suo repertorio, protagoniste di un affascinante racconto in musica, suoni e parole".

Il tour "segnerà il grande ritorno della musica dal vivo, un punto di inizio, un importante segnale di ripartenza, per tornare ad ascoltare, vivere e respirare l'emozione di un concerto": "Rianimare le nostre vite con la musica, dopo il lungo, difficile e doloroso silenzio imposto dalla pandemia - ha dichiarato Baglioni - significa ritrovare noi stessi, il senso del nostro cammino e dello stare insieme.

Le dodici note ovvero l'alfabeto del più universale, profondo e poetico dei linguaggi, costituiscono la chiave per comprendere noi stessi, gli altri e rendere il futuro una casa bella, luminosa, aperta e finalmente degna di essere abitata".

Il tour è prodotto da Friends and Partners ed è organizzato localmente da Opere Buffe. I biglietti per Saint-Vincent saranno disponibili a partire dalle 16 di giovedì 21 ottobre, nei circuiti Ticket One e Viva Ticket: Poltronissima Gold 100 euro, Poltrona 89 euro e Poltrona laterale 69 euro.