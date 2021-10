Coordinamento Pcp, irresponsabile chi ha rifiutato verifica

"Irresponsabile è l'atteggiamento di chi per mesi si è rifiutato di dare risposte alle richieste di chiarimento e di verifica politica su temi e contenuti, ed ha creato una situazione insostenibile. Ora si alza la voce per creare un gran polverone e nascondere le proprie pesanti responsabilità". Lo scrive il Tavolo di coordinamento di Pcp in merito all'uscita dalla maggioranza regionale delle consigliere Erika Guichardaz e Chiara Minelli.

"Il blocco dei lavori del Consiglio - prosegue la nota - si poteva evitare e lo dimostra la soluzione conclusiva concordata nella Conferenza dei Capigruppo che rasenta il ridicolo, perché i provvedimenti più importanti, disegni e proposte di legge, che si potevano esaminare oggi sono stati rinviati a un Consiglio straordinario da svolgersi fra 5 giorni, quando l'assetto dei gruppi consiliari sarà probabilmente ancora immutato".

"A questo punto - conclude il tavolo di coordinamento di Pcp - è comunque bene prendere atto che nel gruppo si è determinata una ulteriore grave frattura che rende inevitabile la separazione fra le due posizioni. Una separazione che va fatta con spirito costruttivo sapendo che al di là della difficoltà del momento bisogna ricercare una prospettiva comune visto che il progetto unitario deve proseguire".