Regione, Minelli e Guichardaz comunicano uscita da maggioranza

Con una comunicazione inviata in serata al presidente del Consiglio Valle, Alberto Bertin, e al presidente della Regione, Erik Lavevaz, le consigliere Chiara Minelli e Erika Guichardaz - elette nella lista di Progetto civico progressista - hanno 'ufficializzato' la loro uscita dalla maggioranza regionale.

"A distanza di parecchi mesi trascorsi dalla richiesta di una verifica politica e programmatica - scrivono - gli organismi di Pcp hanno preso atto della mancanza della volontà di confronto da parte dei gruppi autonomisti, ciò che non consente di proseguire una proficua collaborazione. E' una decisione che prendiamo con rammarico in quanto abbiamo lavorato con impegno nell'autunno 2020 alla costruzione del programma di governo e alla sua attuazione nei mesi successivi". La maggioranza passa così da 21 a 19 consiglieri.