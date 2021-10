Regione: assemblea Pcp, uscire dalla maggioranza

Uscire dalla maggioranza regionale. E' l'indicazione emersa dalla maggior parte dei presenti ieri sera alla Assemblea di Progetto Civico Progressista, riunitasi in videoconferenza alle 20,45 e la cui discussione è durata oltre tre ore. L'organismo, che riunisce i candidati alle Regionali e Comunali oltre ai rappresentanti dei partiti che compongono Pcp, ha solo potere consultivo e dunque nessuna decisione è stata per ora formalizzata. Ma la volontà di terminare l'esperienza di governo con gli autonomisti è stata trasmessa all'esecutivo di Pcp, il cosiddetto 'Tavolo di coordinamento': una sua indicazione è attesa già per oggi.

Potrebbe essere il primo atto verso una scissione, almeno di fatto, del gruppo Pcp in Consiglio Valle, con Erika Guichardaz e Chiara Minelli pronte a seguire la linea uscita dall'assemblea e i restanti 5 consiglieri propensi a rimanere in maggioranza.

L'assemblea di Pcp è composta da 95 persone. Ieri sera i presenti erano 65, e quasi tutti sono intervenuti - con interventi orali o via chat - per esplicitare la propria posizione. Le persone che hanno esplicitato la volontà di abbandonare la maggioranza regionale sono state oltre quaranta.

Tavolo coordinamento Pcp, consiglieri lascino maggioranza - "A grande maggioranza è stato formulato il giudizio che non ci sono più, in questo momento, le condizioni politiche per una collaborazione con gli autonomisti che, purtroppo, ormai da mesi si negano ad un confronto politico sui punti programmatici proposti da Pcp. Preso atto delle indicazioni dell’Assemblea, si invita quindi i consiglieri regionali eletti nella lista di Pcp ad uscire dalla maggioranza regionale". E' quanto si legge in una nota del Tavolo di coordinamento di Progetto civico progressista al termine dell''assemblea.