Regione: 5 consiglieri Pcp su 7, noi restiamo in maggioranza

"Ad uscire dalla maggioranza oggi sono Area Democratica e Rete Civica, il gruppo consiliare di Pcp ritiene tale comportamento irresponsabile". Lo scrivono, in una nota, i cinque consiglieri regionali di Progetto Civico Progressista Paolo Cretier (capogruppo), Andrea Padovani (vice), Antonino Malacrinò, Alberto Bertin (attualmente presidente del Consiglio) e Jean-Pierre Guichardaz (assessore a Cultura, Turismo e Commercio) che rispondono così a quanto espresso dall'Assemblea e dal Tavolo di coordinamento che tra ieri e oggi hanno chiesto l'uscita dalla maggioranza regionale.

"Il gruppo consiliare di Pcp - dicono i cinque - continuerà il proprio lavoro all'interno dell'attuale maggioranza autonomista e progressista ritenendo che l'accordo politico-programmatico sottoscritto il 20 ottobre 2020 sia ancora valido. A nostro avviso questa maggioranza, che dopo un anno così travagliato ha certamente bisogno di un tagliando, sta lavorando nella giusta direzione per far uscire la Valle d'Aosta dalla grave crisi dovuta alla pandemia. Stiamo inoltre affrontando la definizione del bilancio, strumento indispensabile per dare risposte alle necessità della nostra comunità. Interrompere adesso l'azione della maggioranza significherebbe consegnare la Valle alla paralisi e all'instabilità".