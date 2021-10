Green pass: Cervinia chiede sistema automatizzato controllo

Per poter affrontare in sicurezza il prosieguo della stagione invernale, la Cervino spa - società che gestisce il comprensorio sciistico sopra Cervinia - chiede l'introduzione di un sistema di controllo automatizzato di green pass e documenti. L'obiettivo è velocizzare l'ingresso agli impianti, evitando così che nei periodi di grande afflusso o in alta stagione proprio la verifica dell'idoneità di accesso possa generare code e assembramenti, trasformandosi in una grave criticità.

Gli impianti di sci a Cervinia sono stati aperti lo scorso fine settimana, facendo registrare tra sabato e domenica l'accesso di circa 2.000 sciatori sul ghiacciaio di Plateau Rosà. "Grazie all'organizzazione scrupolosa e al grande senso di responsabilità degli sciatori che hanno seguito alla lettera le regole - si legge in una nota - non è stato registrato il minimo problema agli ingressi o sugli impianti".