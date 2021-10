"Il prossimo anno riusciremo probabilmente a riportare una tappa del Giro d'Italia di ciclismo in Valle d'Aosta, a conferma della nostra vocazione sportiva come dimostra la candidatura per il 2023 come 'regione europea dello sport' che dovrebbe andare a buon fine". Lo ha detto l'assessore regionale allo sport e turismo, Jean-Pierre Guichardaz, durante la presentazione del torneo di tennis Wta Courmayeur Ladies Open, in programma dal 25 al 31 ottobre.