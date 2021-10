Green pass: nuovo presidio sotto Palazzo regionale ad Aosta

Una quarantina di manifestanti no green pass si sono radunati questa mattina intorno alle 9, sotto palazzo regionale ad Aosta, in piazza Deffeyes. E' un presidio pacifico e silenzioso. I manifestanti, che ormai da settimane protestano contro il certificato verde da venerdì obbligatorio sui luoghi di lavoro, in maniera ordinata sfilano sotto le finestre di palazzo regionale. Sul posto, la Digos e la polizia. Sempre per protestare contro il green pass, questa mattina all'orario di ingresso delle scuole alcuni insegnanti hanno distribuito volantini spiegando le ragioni del loro dissenso.