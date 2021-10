Green pass: 18 i dipendenti regionali assenti ingiustificati

Il primo giorno di entrata in vigore dell'obbligo di Green pass per accedere ai luoghi di lavoro, lo scorso 15 ottobre, 18 dipendenti dell'amministrazione regionale non hanno mostrato la certificazione verde, risultando così assenti ingiustificati. Erano presenti 1710 dipendenti, su 2726 (il venerdì precedente erano 1840). Cento persone hanno scioperato e 56 erano in malattia, 228 in ferie (il venerdì precedente 197), 209 con altri istituti di assenza (270 il venerdì precedente), 13 in smart working (174 il venerdì precedente). Per 377 persone deve essere ancora validato il giustificativo di presenza/assenza, che può riguardare varie situazioni specifiche (da trasferte non ancora vidimate dai dirigenti, richieste di ferie non formalizzate a smart working).