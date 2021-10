Fiera di Sant'Orso, al via a le iscrizioni

Si aprono martedì 19 ottobre le iscrizioni per l'edizione 1022 della Fiera di Sant'Orso. La manifestazione dell'artigianato tipico valdostano si terrà, come di consueto, negli ultimi due giorni di gennaio e comprenderà anche l'Atelier des Métiers, riservato alle imprese iscritte nel Registro dei produttori di oggetti di artigianato, il Padiglione enogastronomico con le imprese del settore agroalimentare (entrambi in programma dal 28 al 31 gennaio 2022) e lo Street food valdostano al Teatro Romano con la vendita di piatti preparati con prodotti del territorio.

Come è avvenuto nelle ultime edizioni delle manifestazioni di artigianato di tradizione non è previsto l'invio a domicilio della modulistica per le adesioni. Queste ultime dovranno pervenire, anche in modalità online, entro venerdì 20 novembre 2021 alla Struttura attrattività del territorio, internazionalizzazione e artigianato di tradizione. Tutti gli espositori che parteciperanno alla manifestazione, saranno invitati a rispettare le normative nazionali e regionali, in vigore alla data dell'evento, per il contenimento della diffusione del Covid-19.