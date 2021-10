Montagna: un progetto per pedonalizzare Cervinia

(ANSA) - AOSTA, 16 OTT - Pedonalizzare Cervinia creando un parcheggio di attestamento da 2.500 posti e un sistema di tapis roulant per raggiungere il centro della località. E' il progetto presentato oggi al Forte di Bard dalla Cervino Green Development, rete che raggruppa 14 strutture che puntano a "un modello carbon free libero da traffico e inquinamento al fine di rendere il Cervino la montagna iconica più green al mondo".

Il progetto è firmato dall'architetta di Andorra, ma attiva in Svizzera, Fiona Pia, che già si è occupata di ridisegnare la viabilità in località come Verbier, Zermatt e Andermatt. L'idea immagina una struttura multipiano alle porte del paese per il parcheggio dei veicoli e la conversione delle attuali aree di posteggio in zone verdi. (ANSA).