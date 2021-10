Lavoro: convenzione tra Regione VdA e patronati

(ANSA) - AOSTA, 16 OTT - I cittadini valdostani potranno rivolgersi ai patronati presenti sul territorio regionale per iscriversi ai Centri per l'Impiego, prenotare un appuntamento o richiedere il rilascio di certificati come ad esempio il 'percorso lavoratore'. E' il risultato di una convenzione sottoscritta tra il Dipartimento Politiche del lavoro e della formazione dell'assessorato dello Sviluppo economico, Formazione e Lavoro e i patronati. L'obiettivo è "facilitare il cittadino in cerca di occupazione, implementando la rete dei servizi per il cittadino, con particolare riguardo ad alcuni adempimenti iniziali". La convenzione inoltre "semplificherà l'accesso ai servizi di ricerca attiva del lavoro per tutti i destinatari delle misure di sostegno al reddito". (ANSA).