Intossicazione da monossido a Gaby, quattro ricoverati

(ANSA) - AOSTA, 16 OTT - Quattro persone sono state portate all'ospedale regionale di Aosta dopo essere rimaste intossicate dal monossido di carbonio. Si tratta di tre uomini e una donna, residenti nel milanese, che ora sono stati ricoverati a Novara, in una clinica specializzata nei trattamenti con la camera iperbarica. Non sono in pericolo di vita.

L'allarme è scattato questa mattina a Gaby, intorno alla 5. I quattro stavano trascorrendo alcuni giorni di vacanza, in un appartamento preso in affitto. Dai primi accertamenti, sarebbero rimasti intossicati a causa del mal funzionamento di una caldaia a gas. Per precauzione sono stati portati in ospedale anche i proprietari della casa vacanza, una famiglia di cinque persone, due adulti e tre bambini. Nessuno ha avuto bisogno di ricovero ospedaliero.

Sul posto, oltre ai vigili del fuoco, il personale del 118 e i carabinieri. (ANSA).