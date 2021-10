Giornate Fai d'autunno, visite ai villaggi di Saint-Marcel

I piccoli villaggi di Saint-Marcel alta sono protagonisti in Valle d'Aosta delle "Giornate Fai d'autunno" - l'iniziativa patrocinata dalla Commissione europea, dal Ministero della Cultura, dalla Regione Autonoma Valle d'Aosta - di tutte le Regioni e le Province Autonome italiane che apre alle visite 600 luoghi di solito inaccessibili o poco conosciuti in 300 città d'Italia.

Nella giornata di domani, domenica 17 ottobre, si potrà andare alla riscoperta delle tradizioni e delle usanze di un tempo nella zona da Enchasaz sino a Seissogne. Tra i meleti di Seissogne, si potranno ammirare le case seicentesche, l'antico mulino e il vecchio forno ancora oggi utilizzato per la cottura del pane. Dal villaggio si scenderà, lungo una mulattiera nel bosco, all'abitato di Plout dov'è prevista una visita esclusiva all'affascinante Santuario di Notre-Dame de Tout-Pouvoir, le cui origini risalgono probabilmente al 1560. Accanto al santuario si potranno degustare e acquistare i prodotti del territorio.

Le visite, a contributo libero, saranno alle 9,30, 10,30, 11,30, 14, 15 e 16 per gruppi da massimo 20 persone ciascuno. I posti prenotabili online sono terminati ma resta la possibilità di prenotarsi in loco fino al raggiungimento della capienza massima.