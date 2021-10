Regione: cinque consiglieri Pcp, ora assemblea pubblica con elettori

"Un'assemblea pubblica in presenza e partecipata per rispondere agli elettori che ci hanno votato per governare la Valle d'Aosta": è quanto auspicano i consiglieri regionali Paolo Cretier, Andrea Padovani, Antonino Malacrinò, Jean-Pierre Guichardaz e Alberto Bertin , eletti nelle fila di Progetto civico progressista.

"La maggioranza autonomista-progressista - si legge in una nota - non solo sta funzionando, ma ha affrontato il periodo più difficile dal dopoguerra ad oggi e, purtroppo, non ancora terminato. Siamo convinti che la nostra sensibilità politica ha evitato errori. Questa maggioranza è stata un interlocutore valido innanzitutto con i valdostani che hanno di più patito del lockdown, gestito politiche per quanto riguarda i ristori e le iniziative di sostegno ad una economia messa in crisi dalla situazione. Non nascondiamo le difficoltà, ma abbiamo sempre pensato che ci sono momenti nei quali è necessario mettere da parte l'orgoglio personale per interessi più generale dei cittadini, per questo abbiamo ritenuto da evitare crisi al buio".

"Per incidere nell'azione di governo - prosegue - bisogna esserci ed avere pazienza, noi ne abbiamo avuta e ci siamo stati, sarebbe stato meglio esserci tutti, ma così non è stato.

Le politiche di cui siamo stati direttamente responsabili, come la cultura e il turismo, sono un elemento fondamentale della ripresa. Abbiamo condiviso scelte difficili che hanno permesso la ripresa dell'attività scolastica e della sanità. Non tutto è come avremmo voluto noi, ma la decisione di governare con le altre forze della maggioranza il Pcp l'ha presa consapevolmente e non ha in nessuna sede deciso di cambiare linea.

Per tutto questo noi vogliamo andare avanti".