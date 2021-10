Vigilia obbligo Green pass, risale numero vaccinazioni in Vda

"Alla vigilia di questa delicata scadenza abbiamo registrato con soddisfazione una ripresa dell'aumento delle vaccinazioni. L'Amministrazione regionale e l'Usl stanno compiendo un grande sforzo organizzativo per fare in modo che l'introduzione dell'obbligo del Green Pass avvenga con meno disagi possibili per i lavoratori, le amministrazioni pubbliche e le imprese". Lo dichiarano gli assessori alla Sanità, Roberto Barmasse e al Lavoro, Luigi Bertschy, aggiungendo che "sarà monitorato con attenzione l'evolversi della situazione, in stretto contatto con i sindacati e i rappresentanti delle imprese, e faremo il punto lunedì prossimo".

L'amministrazione rehgionale comunica che nel Drive-In Pépinières d'Entreprises di Aosta, in via Lavoratori Vittime del Col du Mont, vi sono ancora posti disponibili per tamponi antigenici rapidi per Covid-19, su prenotazione e a pagamento.