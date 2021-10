Green pass: Fratelli d'Italia, tamponi gratis per tutti

"Potenziamento del servizio e tamponi gratis per tutti i valdostani: il Consiglio regionale intervenga subito": è quanto chiede il coordinamento regionale di Fratelli d'Italia sottolineando che "il rischio di una paralisi di molti settori produttivi privati e pubblici conseguente agli inevitabili disagi dei lavoratori e dei semplici cittadini sottoposti a costi insostenibili e alle conclamate incertezze applicative oltre alle difficoltà di imprese ed enti pubblici di reperire le sostituzioni del personale dipendente non deve essere sottovalutato".

Fratelli d'Italia chiede inoltre che venga convocato il Consiglio regionale in via straordinaria per "provvedere immediatamente all'approvazione di un provvedimento per il potenziamento immediato del numero dei tamponi giornalieri eseguibili tramite il Cup in forma gratuita, fino alla fine dell'emergenza sanitaria".

"Siamo convinti - afferma il Coordinatore di Fratelli d'Italia, Alberto Zucchi - che l'Autonomia speciale della nostra Valle, nell'ambito del quadro normativo Costituzionale e del numero limitato della sua popolazione, debba essere difesa e perseguita concretamente soprattutto quando sono in gioco i problemi reali come la salute e il lavoro dei valdostani e non solo sbandierata in occasione delle cerimonie ufficiali per fregiarsi di una immeritata ed astratta patente autonomista".