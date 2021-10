Reddito cittadinanza: non dichiara vincita lotteria, condannato

Per aver percepito indebitamente il reddito di cittadinanza il giudice monocratico di Aosta Marco Tornatore ha condannato a un anno di reclusione Antonio Zeccardo, di 52 anni di Aosta. L'imputato, difeso dall'avvocato Filippo Vaccino, era accusato di aver percepito il reddito di cittadinanza nonostante non ne avesse i requisiti in quanto sulla domanda non aveva indicato alcune vincite alla lotteria.

Dagli accertamenti era emerso che aveva vinto poco più di 20 mila euro e aveva un conto gioco aperto. Durante il processo, che si è tenuto oggi, l'accusa aveva chiesto 8 mesi di reclusione, ma il giudice lo ha condannato ad una pena più severa.