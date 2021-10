Green pass: Barmasse, rischio ripercussioni su sanità

"Considero molto problematica l'ipotesi di distogliere personale dell'azienda Usl dai malati per potenziare i tamponi. L'azienda ha già fatto uno sforzo aggiuntivo, penso che di più non possa fare". Lo ha detto l'assessore alla Sanità Roberto Barmasse dopo l'incontro di oggi con i sindacati in vista del 15 ottobre, quando verrà introdotto l'obbligo di green pass per i lavoratori.

"Purtroppo anche questa delicatissima situazione che si sta creando alla vigilia del 15 ottobre rischia di ripercuotersi negativamente sul settore sanitario" dice Barmasse che però assicura che "la criticità connessa alle farmacie comunali si sta risolvendo".

Come spiega il vicepresidente della Regione e assessore allo Sviluppo economico, Luigi Bertschy, il confronto con le parti sociali procederà: "Vogliamo definire con le forze sindacali e con quelle datoriali una modalità di lavoro comune per gestire una fase delicatissima per il mondo del lavoro. A questa riunione seguiranno altri incontri. In un momento di completa assenza di dati, è necessario che Regione, sindacati e aziende condividano le proprie conoscenze per valutare eventuali specifiche difficoltà ed eventuali situazioni di criticità".