Incidenti montagna: in salvo alpinisti bloccati su Cervino

Hanno raggiunto la Capanna Carrel e stanno bene i quattro alpinisti spagnoli che ieri pomeriggio erano rimasti bloccati sul Cervino, al Pic Tyndal a 4.200 metri di quota. Intorno alle 17 di ieri avevano chiamato i soccorsi: erano illesi ma stremati e non riuscivano a proseguire.

A causa del forte vento, l'elicottero del soccorso alpino valdostano e quello di Air Zermatt, nonostante vari tentativi di avvicinamento, non sono riusciti a raggiungerli e a recuperarli.

Le guide del soccorso alpino valdostano sono state in continuo contatto telefonico, guidandoli verso la Capanna Carrel dove hanno trascorso la notte.