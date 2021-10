Covid: manifestazione Aosta, a giudizio deputata Cunial

La procura di Aosta ha citato a giudizio per la manifestazione del 24 aprile scorso in piazza Chanoux contro le misure restrittive imposte dalla pandemia da Covid-19 - e, in particolare, per l'abolizione della Didattica a distanza nelle scuole - la deputata Sara Cunial (ex Movimento 5 stelle, oggi gruppo misto). E' indagata per rifiuto a fornire le generalità, oltraggio e minaccia a pubblico ufficiale.

Secondo gli inquirenti la deputata Cunial, insieme ad altre persone, si trovava davanti ad una birreria in via Gramsci e, quando i finanzieri le hanno chiesto di sciogliere l'assembramento, ha iniziato a inveire contro di loro, rivendicando l'immunità parlamentare e rifiutandosi di fornire le proprie generalità.