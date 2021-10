Violenza sessuale su minorenne, due arresti ad Aosta

Per violenza sessuale la polizia di Aosta ha arrestato due uomini, di origine pakistana, accusati di abusi nei confronti di un ragazzo minorenne. I fatti sono avvenuti la sera di venerdì scorso nella zona della stazione di Aosta.

In carcere sono finiti Alì Raza (classe '96), richiedente asilo, e Usama Mazhar (classe '98), titolare di permesso di soggiorno per protezione sussidiaria. I due avrebbero trascorso il pomeriggio con un tredicenne aostano, bevendo alcolici. In serata avrebbero quindi consumato un rapporto sessuale nei giardinetti adiacenti. A notare il fatto è stata una donna che ha chiamato le forze dell'ordine. Il giovane, in stato confusionale, è stato condotto all'ospedale di Aosta e poi, nella mattinata di sabato, ha fatto ritorno a casa.

Immediatamente sono iniziate le indagini della Questura che hanno portato all'individuazione dei due arrestati.