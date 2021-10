No Green pass, decine in corteo ad Aosta

(ANSA) - AOSTA, 09 OTT - Più di settanta persone hanno sfilato in corteo nelle vie del centro di Aosta per manifestare contro il Green pass. I cittadini si sono radunati alle 18 in piazza Chanoux, per poi andare verso piazza della Repubblica e piazza Roncas.

Il corteo è arrivato poi sotto palazzo Regionale, in piazza Deffeyes, e si è sciolto in piazza Chanoux alle 19,30. Le manifestazioni si ripetono da luglio, ogni sabato, in molte città italiane, con lo slogan "libertà no Green pass". (ANSA).