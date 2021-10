Minaccia di morte la moglie con un coltello, arrestato

(ANSA) - AOSTA, 09 OTT - I carabinieri hanno arrestato con l'accusa di maltrattamenti in famiglia e resistenza a pubblico ufficiale un ragazzo di 22 anni, di origini nordafricane e residente nel circondario di Aosta. Questa mattina di è tenuta l'udienza di convalida dell'arresto davanti al giudice di Aosta Paola De Paola. L'arresto è stato convalidato ed è stata disposta la misura cautelare in carcere I fatti sono accaduti nei giorni scorsi. A chiamare i soccorsi è stata la donna, minacciata di morte dal marito 22enne con un coltello. Quando i carabinieri sono arrivati sul posto, l'aggressore ha dato in escandescenze minacciando anche loro e cercando di colpirli.

La donna ha raccontato agli investigatori di continui maltrattamenti e vessazioni, spiegando che il marito non voleva che lei uscisse di casa e quando lo faceva la obbligava ad avere con il capo coperto. L'ultimo episodio di violenza, giovedì sera a termine di un litigio. La giovane, impaurita, ha trovato il coraggio di chiamare i soccorsi e di denunciare i continui maltrattamenti. (ANSA).