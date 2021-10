Sci, in vendita skipass stagionali in Valle d'Aosta

Sono in vendita gli skipass stagionali a validità regionale per sciare nei comprensori della Valle d'Aosta durante la stagione invernale 2021-2022. Potranno essere acquistati nelle biglietterie delle principali località valdostane.

"Quest'anno la stagione invernale potrà finalmente ripartire - si legge in una nota dell'Avif - e gli amanti dello sci potranno ritornare ad apprezzare i nostri comprensori che apriranno in piena sicurezza, ponendo la massima attenzione e adottando le misure necessarie per il contrasto ed il contenimento della diffusione del virus Covid-19".

L'utilizzo degli impianti con veicoli chiusi (cabine e seggiovie con cupola), sarà consentito solo ai possessori del Green pass (i clienti dovranno recarsi agli impianti con il certificato a portata di mano per agevolare le operazioni di controllo). L'utilizzo della mascherina sarà obbligatorio. Ad aprire la stagione, come sempre, sarà il comprensorio di Cervinia, a partire dal 16 ottobre. Gli altri comprensori, invece, saranno aperti dal 27 novembre.

Costo degli skipass: Stagionale Valle d'Aosta, valido illimitatamente in tutte le stazioni del territorio valdostano compreso la SkyWay Monte Bianco oltre che La Rosière, sul territorio francese e Alagna, su quello piemontese, 1.180,00 euro; Stagionale Valle d'Aosta + Zermatt, con il quale è possibile sciare anche sull'intero comprensorio della località Svizzera, 1.393 euro.

Anche per questa stagione, ai giovani valdostani under 18, verrà riproposto lo stagionale unico da utilizzare indistintamente sia sulle piste di discesa che sulle piste di fondo al prezzo di 50 euro 50 (83 con Zermatt).