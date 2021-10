Pd: D'Ottavio, a maggioranza serve tagliando no verifica

"Vogliamo fare il 'tagliando' all'attuale maggioranza, dopo un anno è opportuno. Ma non siamo interessati a una verifica su questioni di principio, parliamo di temi concreti". E l'alleanza con gli autonomisti è fuor di discussione: "L'anno prossimo ci saranno le elezioni politiche.

In Valle d'Aosta, collegio uninominale, le regole sono chiarissime se si vuol vincere e non solo partecipare. Il Pd vuole vincere, con un fronte il più ampio possibile nel quale gli autonomisti sono i primi interlocutori". E' quanto ha detto il commissario del Pd VdA Umberto D'Ottavio stasera durante la conferenza stampa nel quale è stato presentato il percorso verso il congresso del partito.