Covid: scuole VdA, scende a 7 numero di classi in quarantena

Migliora la situazione Covid nelle scuole valdostane. Ad oggi sono disposte in quarantena 7 classi in totale: una della scuola dell'infanzia (16 alunni e 2 tra docenti e operatori); 4 della scuola primaria (71 alunni e 9 tra docenti e operatori); 2 della scuola secondaria di primo grado (36 alunni e 16 tra docenti e operatori). Risultano positivi 7 alunni. Lo fa sapere l'assessorato all'Istruzione.

Una settimana fa le classi in quarantena erano 13 (5 della primaria, 2 della secondaria di primo grado e 6 della secondaria di secondo grado) con 9 alunni e 4 docenti positivi.