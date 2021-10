Pnrr: 14,9 milioni per riqualificazione quartiere Cogne

Interventi di riqualificazione del quartiere Cogne di Aosta: è una delle 159 proposte di progetti di rigenerazione urbana e di edilizia residenziale pubblica, presentate da Regioni, Comuni e Città Metropolitane per un valore complessivo di 2,82 miliardi di euro (provenienti dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza-Pnrr) , che sono state approvate. Il decreto è stato firmato oggi dal Ministro delle Infrastrutture e la Mobilità Sostenibili, Enrico Giovannini.

L'intervento di Aosta - è previsto un finanziamento pari a 14 milioni e 958.000 euro - prevede una "nuova centralità urbana all'interno del Quartiere Cogne mediante la riqualificazione e l'efficientamento energetico dei comparti Erp Filippini e Giachetti-Stura, nonché il recupero e la densificazione tramite elevazione di quattro palazzine Erp del Lotto V, con pieno abbattimento delle barriere architettoniche, per complessive 44 unità abitative". Sono previsti anche: recupero e valorizzazione dell'area mercatale, delle aree sportive attrezzate e delle aree a verde pertinenziale pubblico, attraversate da un nuovo asse ciclopedonale, recupero dell'autorimessa su via Liconi per 360 posti auto, con funzione di piattaforma intermodale, con bike sharing e trasporto pubblico.