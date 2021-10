Covid, riaprono i poli vaccinali in Valle d'Aosta

Dalla settimana del 18 ottobre riapriranno i centri di vaccinali di Donnas, Morgex e Châtillon, per permettere il richiamo anti-Covid per gli ultraottantenni che non si trovano in microcomunità o Rsa. L'Usl sta definendo in questo momento le agende.

Al momento, il solo polo attivo è il Palaindoor di Aosta.

Complessivamente i soggetti ultraottantenni in Regione sono 8200 e devono essere vaccinati a più di sei mesi dalla dose precedente. È prevista un'agenda con circa 2000 dosi al mese per questa categoria.

Dalla settimana prossima partiranno i richiami anti Covid-19, insieme al vaccino anti influenzale, delle Rsa e nelle microcomunità e i pazienti cura a domicilio. In questo caso si tratta di 1600 persone.

Lunedì sono iniziate le terze dosi per i pazienti immunodepressi effettuate in ospedale e dalla prossima settimana saranno chiamati al Palaindoor di Aosta i soggetti immunodepressi che non hanno cicli di visite continui al Parini. Gli elenchi sono in fase di aggiornamento, sulla base delle indicazioni fornite all'Usl dai medici di famiglia.