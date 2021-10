Covid: da 14 ottobre tamponi a pagamento a drive-in di Aosta

Da giovedi 14 ottobre i tamponi al drive-in di Aosta saranno a pagamento. Lo comunica l'Usl precisando che saranno effettuati fino a 300 tamponi al giorno, dal lunedì al sabato, su prenotazione al Cup.

Gli utenti dovranno presentarsi al drive-in in possesso dell'attestazione di pagamento del ticket. "Il ticket è 'calmierato' - spiega l'Usl - e stabilito in 15 euro per gli utenti adulti e 8 euro per i minorenni. I cittadini non soggetti all'obbligo vaccinale dovranno presentare il certificato di esenzione al momento dell'effettuazione del tampone. Chi è già prenotato per l'effettuazione del tampone in date successive al 14 ottobre 2021 manterrà la data fissata ma dovrà pagare il ticket e dovrà presentare la ricevuta di avvenuto pagamento".

Il personale amministrativo del Drive-in consegnerà l'esito del tampone subito dopo l'effettuazione.